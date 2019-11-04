تأجيل محاكمة 5 متهمين باقتحام مجلس ديرمواس لـ 12 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أجّلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، محاكمة 5 متهمين باقتحام مجلس مدينة ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، إلى جلسة يوم 12 نوفمبر الجاري.

قال مصدر قانوني إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن المتهمين، وكذلك أقوال الشهود، وأن المتهمين جميعا تُعاد إجراءات محاكماتهم، خاصة وأنه سبق وصدرت أحكامًا غيابية بالمؤبد ضدهم.

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