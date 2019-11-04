ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة ويصدر 5 آلاف طن فوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و9 تحمل بضائع عامة، اليوم الإثنين، بينما غادرت 3 حاويات و10 بضائع.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، وشملت حركة الصادر 5 آلاف و364 طن فوسفات، و8 آلاف و103 أطنان يوريا، و7 آلاف و500 طن رمل، و1900 طن زيت صويا، و1087 طن أسمنت صب.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160 ألفًا و817 طنًا، بينما رصيد مخازن القطاع الخاص 143 ألفًا و825 طنًا.​