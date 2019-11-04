إيران / في ذكرى إحتلال السفارة الأمريكيّة، إيرانيّون يردّدون هتاف "الموت لأمريكا"

وكالات - ردد آلاف الإيرانيين هتاف "الموت لأمريكا" قرب المبنى القديم للسفارة الأمريكية اليوم الاثنين4نوفمبر 2019 في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة وبعد يوم من تعهد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه لن يرفع الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات ظهرت فيها حشود في الشوارع المحيطة بالسفارة السابقة التي أُطلق عليها لقب "وكر الجواسيس" بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. وقالت وسائل الإعلام إن مسيرات وتجمعات تنظم في نحو ألف منطقة.

وجدد خامنئي أمس الأحد الحظر على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة واصفا البلدين بأنهما عدوان لدودان.

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وقال "من يعتقدون أن المفاوضات مع العدو ستحل مشكلاتنا مخطئون مئة بالمئة".

ومن ناحية أخرى وافق البرلمان الإيراني مبدئيا على تشريع يلزم المناهج المدرسية بتغطية "جرائم أمريكا". وردد مشرعون أيضا هتاف "الموت لأمريكا".