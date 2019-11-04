الاتحاد الإفريقي يؤكد دعم مفاوضات السلام السودانية في جوبا

أكد السفير محمد بلعيش مدير مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم، رغبة الاتحاد الجادة في المساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية، ودعمه مفاوضات السلام السودانية الجارية في جنوب السودان.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة إلهام إبراهيم محمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين ، السفير محمد بلعيش مدير مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان ، أن السفير بلعيش أشاد بالتطورات السياسية الإيجابية التي يشهدها السودان، مشيراً إلى أن مسيرة السلام في السودان تسير بصورة طيبة.

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وشدد على ضرورة حشد الدعم من الأسرة الدولية في سبيل إعمار السودان ومعالجة أوضاع المناطق المتأثرة بالحرب، وأهمية تنسيق الجهود لتعزيز

أوجه التعاون بين السودان والاتحاد الإفريقي.



من جانبها، أشادت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية بالدعم المتواصل الذي ظل يقدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي للسودان، والدور الفعال للاتحاد من أجل التوصل لاتفاق خلال المرحلة الماضية.



وأكدت ثقة السودان في الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى ضرورة إحكام التنسيق لتوحيد الجهود المبذولة لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في هذا الجانب.