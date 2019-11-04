وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة أمام القضاء في قضايا فساد مالي

مثلت وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية خلال تظاهرة (احتفالية) تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي أقيمت 2011.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه متهم في هذه القضية أيضا كل من المنسق العامالسابق للتظاهرات بوزارة الثقافة بن بليدية عبد الحميد، ومدير الثقافة السابق لولاية تلمسان ميلود حكيم.
عثمان طرطاق المعروف باسم البشير بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، وكل من أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن "الحراش" بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية.
ومنذ استقالة بوتفليقة، تم ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائيا أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق والجنرال
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