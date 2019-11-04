أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا بزعماء أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي بداية من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن ترودو سيلتقي كل واحد منهم على حدة.
وستركز المحادثات على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف، بالإضافة إلى مسألة تمثيل غرب
وزعيم الكتلة الكيبيكية إيفي-فرانسوا بلانشيه.
واتصل مكتب رئيس الحكومة بزعيم المحافظين أندرو شير، وزعيم الحزب الديموقراطي الجديد جاجميت سينج، وزعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي،
وتحتاج الحكومة الليبرالية إلى دعم حزب أو أكثر لتمرير القوانين، نظرا لأنها حكومة أقلية، وتسعى دوما إلى تفادي الإطاحة بها في تصويت على الثقة في مجلس العموم.
وتعد الاجتماعات بمثابة خطوة أولى مهمة للأقلية الليبرالية من أجل النهوض بجدول أعمالها، والذي يتضمن مليارات الدولارات في الإنفاق الجديد على الطلاب والأسر والبيئة، وإلزام كندا بصافي انبعاثات صفرية بنسبة 2050.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي يلتقي قادة أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.