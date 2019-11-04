وزير جزائري: اتخذنا التدابيرلضمان سير الانتخابات للرئاسة

أكد حسن رابحي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال رابحي - في تصريحات له اليوم - إن السلطة المستقلة للانتخابات اتخذت كل الإجراءات

لضمان حملة انتخابية عادية وفي أحسن الظروف.وأعرب عن أمله في أن يتعامل المترشحون مع المواطنين ومع كل الفاعلين في هذه الانتخابات بكل مسؤولية والتزام وثقة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الحدث الوطني الذي سيمكن الجزائر من تجاوز الوضع الراهن بآمان، متوقعًا تسجيل مشاركة قوية للمواطنين في هذا الاستحقاق الرئاسي.وأضاف الوزير أن هذه الانتخابات ستؤدي لانتخاب رئيس كامل الشرعية يكون في مستوى تسيير شؤون البلاد، خاصة وأن الجزائر تزخر بالإمكانيات والقدرات البشرية ذات الكفاءة التي إذا ما أحسن استغلالها ستمكن من تحقيق آمال الشعب في التنمية الشاملة وأن ننعم بالسكينة والطمأنينة.