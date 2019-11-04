أوروبا تدعو مقدونيا الشمالية لعدم التخلي عن آمالها في الانضمام إلى التكتل

حث رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مقدونيا الشمالية على عدم التخلي عن آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بعد فشل التكتل في إطلاق مفاوضات انضمامها إلى عضويته.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين عن ساسولي قوله إن الدولة

الصغيرة الواقعة في البلقان يجب أن تظل متمسكة بهدفها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.وأضاف ساسولي -عقب إجرائه محادثات مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف في العاصمة سكوبي- أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأوا في إعادة النظر في مواقفهم تجاه مفاوضات انضمام مقدونيا إلى عضوية الاتحاد.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، منعت مقدونيا الشمالية وألبانيا في منتصف أكتوبر الماضي من بدء محادثات انضمامهما إلى التكتل؛ الخطوة التي أدت إلى إحباط كلا البلدين بشدة.