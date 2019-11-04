الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، أوراق اعتماد 6 سفراء جدد بالجزائر. واستقبل الرئيس بن صالح اليوم كل من إيريك أوفرفست السفير المنسق المقيم للنشاطات العملياتية لنظام الأمم المتحدة للتنمية، وسفراء كل من فلسطين وفنلندا ومالي والدانمارك وزيمبابوي.

وأكد الرئيس بن صالح للسفراء الجدد حرص بلاده على التعاون مع بلادهم، ودعاهم لبذل جهودهم لتنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلدانهم. كل من إيريك أوفرفست السفير المنسق المقيم للنشاطات العملياتية لنظام الأمم المتحدة للتنمية، وسفراء كل من فلسطين وفنلندا ومالي والدانمارك وزيمبابوي.وأكد الرئيس بن صالح للسفراء الجدد حرص بلاده على التعاون مع بلادهم، ودعاهم لبذل جهودهم لتنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلدانهم.

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