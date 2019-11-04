هيئة تونسية: استرجاع الأموال المنهوبة من أولويات رئيس الجمهورية

أعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، شوقي الطبيب، عن ثقته بأن ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والحوكمة الرشيدة ستحظى بالأولوية القصوى لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد الطبيب - في تصريح اليوم الاثنين - وجود فشل ذريع في استرجاع الأموال المنهوبة بسبب ما وصفه بالتقصير في هذا الملف والذي يعود، حسب رأيه، إلى عدة

أسباب منها عدم تعاون بعض الدول الخارجية إضافة إلى نقص الخبرة التونسية في هذا المجال.وقال الطبيب إن ما تم استرجاعه من أموال منهوبة ضعيف، ودعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي للتحديد الجهات المسئولة عن هذا التقصير.