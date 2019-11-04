"الدفاع العراقي" يعلن السيطرة على جميع الحرائق في بغداد

أعلن مدير عام الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم بوهان السيطرة على جميع الحرائق في العلاوي وسط بغداد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن اللواء بوهان في بيان قوله إنه :"تم السيطرة علىجميع الحرائق التي اندلعت داخل مطعم ومعمل وحرائق اطارات رغم صعوبة وصول الفرق في منطقة العلاوي، دون تسجيل أي اصابات أثناء عمليات الإخماد".
من الفرق بالقرب من المنطقة المذكورة تحسبا من وقوع أي طارئ".
وأضاف أن "هنالك مرابطة عدد
وكان العديد من المتظاهرين قد أقدموا اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط بغداد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين بين صفوفهم، واندلعت بعدها حرائق في مطعم ومعمل فضلا عن حرق إطارات في مناطق عدة وسط بغداد.
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