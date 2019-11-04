كرواتيا تعتقل 3 مواطنين بريطانيين للاشتباه في تهريبهم مهاجرين

اعتقلت الشرطة في كرواتيا ثلاثة بريطانيين، للاشتباه في قيامهم بتهريب مهاجرين، ومحاولة أحدهم دهس ضابط شرطة كرواتي.

وذكر بيان للشرطة -أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين- أنه عند اقتراب

رجال الشرطة من رجل بريطاني (31 عامًا) كان في سيارة متوقفة قرب حدود البلاد مع سلوفينيا، أسرع بسيارته فجأة نحو أحد الضباط الذي تنحى جانبًا ليتجنب أن يتم دهسه بالسيارة.



وأشارت الشرطة الكرواتية إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد فترة قصيرة، موضحة أنه على صلة بمواطنين بريطانيين اثنين آخرين حاولا ليل السبت الماضي نقل عدد من المواطنين الأجانب في شاحنة صغيرة عبر الحدود.