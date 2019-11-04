مساعدات سعودية لليمن ولبنان والأردن والمغرب وجيبوتي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله في دول عدة شملت اليمن ولبنان والأردن والمغرب وجيبوتي.

وقدم المركز 3 شاحنات تحمل على متنها معونات طبية تزن 35 طنا لمكاتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء، وحضرموت الساحل، تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية متنوعة مقدمة من المركز لقطاع الصحة بحضرموت بالمناصفة للوادي والساحل.

نماء

دشن المركز بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية مشروع توزيع اللحوم المقدمة من المركز للأسر الفقيرة والنازحة بمديرية الغيضة في محافظة المهرة، حيث سيتم توزيع 2000 كرتون من اللحوم يستفيد منها 8000 آلاف أسرة بمديرية الغيضة.

سلال

وزع المركز 900 سلة غذائية في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، جرى نقلها من مأرب إلى المحافظة بالرغم من وعورة الطريق، حيث استفاد منها 5400 فرد.

عمليات

أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 22 عملية جراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، وذلك في اليوم الثاني من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

وتهدف الحملة إلى إجراء أكثر من 100 عملية استئصالية لأورام الغدة يستفيد منها المرضى الأكثر احتياجا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 سنة.

إسعاف

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 15 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من المركز، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات.

خدمات

قدمت عيادات المركز خدماتها العلاجية لـ21910 مرضى في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال أكتوبر الماضي، حيث جاءت النسبة الأعلى لعيادات الطب العام التي بلغ عدد مراجعيها 7347 مريضا تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 6330 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسوية 2623 مراجعة، فيما تلقى 1078 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الباطنية، وتعاملت عيادتا الأسنان مع 1361 حالة، فيما تعاملت عيادتا الجراحة مع 1195 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما تم تقديم 1051 تطعيما لـ471 طفلا وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية 1083 حالة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 422 حالة.

ورش

واصل المركز تقديم ورش العمل التدريبية الخاصة بالمهارات الحرفية والمهنية في أعمال الخياطة والتطريز بدورتها الـ19 في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث يقدم المركز دوراته في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث قام المركز منذ افتتاحه بتخريج قرابة 4500 طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية.

تفقد

واصل المركز أمس توزيع الحصة الشهرية من السلال الغذائية للمحتاجين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، حيث وزع 375 سلة غذائية للاجئين اليمنيين في القرية السعودية، و375 سلة غذائية مماثلة للفقراء والمحتاجين من أبناء جيبوتي في أبخ، وتفقد فريق المركز الاحتياجات الإنسانية للاجئين اليمنيين في أبخ.

لقاء

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، في مقر المركز بالرياض، أمس، المبعوثة السويدية الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفيرة آنا هامرجرين.

وقدم الربيعة لمحةً عن مشاريع المركز المتعددة في فلسطين والبلدان الإفريقية التي شملت عدة مجالات من أهمها الصحة والتعليم، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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اليمن

- 3 شاحنات لحضرموت

- 35 طن أدوية ومستلزمات طبية

- 2000 كرتون لحوم للمهرة

- 8 آلاف مستفيد

- 900 سلة غذائية في صنعاء

- 5400 مستفيد

المغرب

- 22 عملية جراحية بقلعة السراغنة المغربية

- 100 عملية مستهدفة لاستئصال أورام الغدة

- 15ـ 60 سنة أعمار المستفيدين

الأردن

- 21910 مرضى عولجوا بالزعتري

- 4500 مستفيد من ورش التدريب

لبنان

- 15 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي

جيبوتي

- 750 سلة غذائية