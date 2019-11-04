أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11 جنرالا من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.
ووفقا للمرسوم، فقد تمت إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.
وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن الجنرالات المقالين النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اقرأ أيضا... بوتين يشرف على تجربة إطلاق 16 صاورخاً بالستياً
بالإضافة إلى ذلك، فإنه، وفقا للمرسوم ذاته، عين الرئيس الروسي عددا من الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.
كان الرئيس بوتين قد أصدر في العام الماضي مرسوما رئاسيا يقضى بإقالة خمسة عشر جنرالا من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يقيل 11 جنرالا من القوات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.