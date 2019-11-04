واشنطن تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران

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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأميركية في طهران.
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وجاء إعلان الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وقال موقع إلكتروني إن “الكيان الإيراني الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.
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