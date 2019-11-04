واشنطن تفرض عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 نوفمبر 2019 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأميركية في طهران. المزيد من الأخبار Advertisements وجاء إعلان الوزارة على موقعها الإلكتروني. وقال موقع إلكتروني إن “الكيان الإيراني الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.

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