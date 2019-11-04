كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عناصر داعش في بنغلادش يبايعون إبراهيم الهاشمي القرشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مبايعة عناصر تنظيم داعش في سيناء والصومال لخليفتهم الجديد إبراهيم الهاشمي القرشي، تبعها أخيراً مبايعة عناصر التنظيم في ولاية البنغال من خلال بعض الصور التي تناقلتها حسابات مؤيدة على تطبيق "تلغرام".

وجاءت بيعة ولاية الصومال التي نقلتها حسابات مناصرة للتنظيم عبر تطبيق "تلغرام" في إعقاب مبايعة عناصر داعش في سيناء أخيراً، إلا ان بيعة البنغال وفق ما تحدثت عنها حسابات مناصرة للتنظيم، كانت متازمنة مع سيناء.

وعلى خلاف المعتاد من البيعات سواء الجديدة أو التي كانت جددت لخليفة داعش المقتول أبو بكر البغدادي، لم تأتي هذه البيعات موثقة بمقاطع فيديو، الامر الذي يشير الى خوف عناصر التنظيم من تحديد أماكنهم ورصدهم وميلهم الى الاسراع في التقاط الصور، الى جانب عدم توفر الامكانات اللازمة.

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واللافت أيضاً في بيعة البنغال، أنها تُظهر أعداداً قليلة من العناصر وهم ملثمون ومن دون اسلحة، ما يثير الشكوك بشأن هذه البيعة اذ بامكان التنظيم ومن خلال علاقاته شراء مثل هؤلاء الاشخاص واظهارهم على انهم مبايعون من أي منطقة.

وتبقى حقيقة شخصية الزعيم الجديد للتنظيم غير معروفة ولم يعلن عنها رسمياً لأسباب "احترازية" يتبعها داعش، وفق ما ذكره باحثون ومختصون في التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في بيان رسمي الاسبوع الماضي، قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية باحدى القرى التابعة لمحافظة إدلب في شمال سوريا.