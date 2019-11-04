كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: 20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي عن المفقودين الأمريكيين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت إدارة ترامب اليوم الاثنين مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات حول روبرت ليفينسون، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي اختفى في إيران عام 2007 وفرضت عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الإيرانيين مع تدهور العلاقات بشكل أكبر في الذكرى الأربعين للسفارة الأمريكية يتولى.

ومن جانبها اعلنت وزارة الخارجية أن ليفنسون قد احتُجز كرهينة في إيران بمشاركة النظام الإيراني، حيث أن الحكومة الإيرانية لم تعترف قط باعتقاله، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 5 ملايين دولار موجودة بالفعل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية ، و25 مليون دولار متاحًا للشخص أو الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن ليفينسون.

وقالت أسرة ليفنسون في بيان صدر بعد إعلان المكافأة الجديدة "هذه هي الذكرى الأربعون لعام 1979 لليوم الذي تم فيه احتجز 52 أمريكيًا كرهائن واحتُجزوا لمدة 444 يومًا". "تم احتجاز بوب ليفينسون أكثر من 10 مرات - لمدة 4624 يومًا. يجب أن يعود بوب ليفينسون إلى الوطن ويجب ان ينتهي أخذ الرهائن الإيرانيين كسياسة حكومية".

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كما طالب كبار المسؤولين في الذكرى السنوية بالإستجابة لدعوة طهران لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المفقودين والمحتجزين بصورة غير مشروعة، بما في ذلك ليفينسون وشيوي وانغ وسياماك نمازي وغيرهم.

قالت وزارة الخزانة إنها اتخذت إجراءات ضد تسعة أفراد لمنع تدفق الأموال إلى شبكة الظل من مستشاري خامنئي للشؤون العسكرية والخارجية الذين يشتبه في قيامهم بقمع الشعب الإيراني ودعم المتشددين.