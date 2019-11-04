عاجل.. القوات الأمنية ترفع العلم العراقي على القنصلية الإيرانية بكربلاء

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن المتظاهرون ينسحبون من محيط القنصلية الإيرانية في كربلاء، بعد استجابة القوات الأمنية لشروطهم باستبدال العلم الإيراني بعلم عراقي.

هذا وكان المتظاهرين العراقيين في محافظة كربلاء، حاصروا مساء أمس الأحد، مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وناشدوا برحيل الدبلوماسيين.

وأوضح الضابط في قيادة شرطة كربلاء، النقيب جواد عبد علي، أن "المتظاهرين يحاصرون مبنى القنصلية الإيرانية، وطالبوا برحيل الدبلوماسيين الإيرانيين فورًا من المحافظة وتسليم مبنى القنصلية لهم".

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وأضاف النقيب جواد، "أن قوات مكافحة الشغب تحاول إبعادهم عن القنصلية لكن الأعداد كبيرة جدا، وتهتف بشعارات مضادة لإيران والمليشيات التابعة لها".

فيما صرح أحد المتظاهرين، "نرفع شعارات ضد إيران وضد خامنئي وقاسم سليماني، لأنها هي التي دمرت العراق وما زالت تواصل تدميره، لكننا لن ندعها تستكمل مشروعها التدميري وسنطردها خارج بلادنا".

وألقى المتظاهرون الزجاجات الحارقة والحجارة على مبنى القنصلية، فيما اعتلى أحدهم سوى المبنى ورفع العلم العراقي فوقه.

وتكرر مشهد محاصرة القنصلية الإيرانية في كربلاء منذ بدء الاحتجاجات العراقية، حيث تمكن متظاهر، يوم السبت 26 أكتوبر، من رفع علم بلاده فوق أعلى مبنى القنصلية الإيرانية.