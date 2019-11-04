كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار إسرائيل الإفراج عنها.. أردنية تنهي إضرابا عن الطعام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت المعتقلة الأردنية هبة اللبدي، مساء اليوم اللإثنين، إضرابها عن الطعام، الذي استمر لمدة أربعين يوما، وذلك بعد قرار إسرائيل بشأن الإفراج عنها، وفق ما ذكر محاميها رسلان محاجنة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن "إسرائيل تعهدت الْيَوْمَ بتسليم المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، للمملكة قبل نهاية الأسبوع".

وجاء الاتفاق اليوم بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح وزير الخارجية الأردنية، أنَ "الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، لإتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر".

وعملت الخارجية وفق خطة متكاملة أقرها دولة ورئيس الوزراء عمر الرزاز، مؤكدا على أن الإجراءات بدأت لترتيب عودة اللبدي وعبدالرحمن إلى المملكة.

هذا وقال شقيق الأسير عبد الرحمن مرعي، أحمد مرعي، إنّ شقيقه والأسيرة هبة اللبدي المحررين يعودان إلى عمّان، يوم الخميس المقبل.

Advertisements

هذا وكانت الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين، قائلا إن "إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما". وقال الصفدي، يوم الأربعاء الماضي: "إننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين". وأضاف الوزير الأردني: "تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان ترفضه المملكة، التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار". وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "إسرائيل تعهدت اليوم، بتسليم المواطنيْن الأردنييْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع".