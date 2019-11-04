مدافع “الأسود” السابق يتوصل لاتفاق نهائي لتدريب هذا الفريق القطري

توصل نادي أم صلل القطري، الممارس في الدوري القطري للمحترفين، إلى اتفاق رسمي مع اللاعب المغربي السابق، عزيز بن عسكر، المقيم في فرنسا، والذي سبق له وأن حمل قميص المنتخب المغربي بالإضافة إلى عدد من الأندية الفرنسية والقطرية.

وحسب تقارير صحفية قطرية، اليوم لإثنين، فإن بنعسكر سيصل، يوم غد الثلاثاء، للعاصمة القطرية الدوحة، من أجل توقيع عقد تدريبه للفريق القطري البرتقالي، خلفا للمدرب الإسبني المقال كانيدا، الذي أقيل من مهامه بعد الخسارة الكبيرة بخماسية على يد قطر، في الجولة الثامنة من الدوري.

وينتظر بن عسكر، الذي سبق له وأن حمل قميص الفريق القطري كلاعب في فنترة سابقة، عمل كبير، خاصة بعد تواضع أداء لاعبيه، وبصمه على بداية صعبة هذا الموسم.

وكان طلال القرقوري، مساعد مدرب الرجاء البيضاوي، من بين الأسماء التي رشحت لتدريب الفريق القطري، بحكم معرفته السابقة بهذا الفريق.

ودشن بنعسكر مساره كلاعب في لافال الفرنسي، قبل أن يحمل قميص مجموعة من الأنجية في فرنسا، على غرار ستاد لافال و”كان”، كما أنه خاض تجربة قصيرة بإنجلترا، رفقة كوينز بارك رينجرز، قبل أن يحط الرجال بقطر، ليحمل قميص مجموعة من الأندية، وهم الشمال، أم صلال والوكرة.