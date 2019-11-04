البطولة الاحترافية.. المولودية يستهدف فوزه الثاني وبرشيد يبحث عن أول انتصار

يستقبل مساء اليوم الاثنين، فريق مولودية وجدة ضيفه يوسفية برشيد، ضمن منافسات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية الاحترافية.

ويسعى سندباد الشرق إلى تحقيق فوزه الثاني في بطولة هذا الموسم، والذي سيمكنه في حال تحقيقه من الارتقاء مؤقتا للمركز الأول في الترتيب العام مناصفة مع المغرب التطواني.

ويمتلك الفريق الوجدي 7 نقاط، جمعها من فوز وحيد على الفتح الرباطي، وأربعة تعادلات كان آخرها سلبيا مع مضيفه اتحاد طنجة.

أمام يوسفية برشيد، فيبحث عن تحقيق فوزه الأول، بعد أن خاض الفريق ثلاث مباريات، تعرض خلالها للهزيمة في مناسبتين وخرج بنقطة وحيدة بعدما تعادل مع ضيفه المغرب التطواني بهدف في كل شبكة، علما أن النادي الحريزي يحتل المركز قبل الأخير.