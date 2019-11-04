"فيسبوك" تعلن عن شعارها الجديد.. ما السبب؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة، "فيسبوك"، عن "اللوغو" الجديد للشركة الأم، بحيث يمكن التمييز بين الشركة وشعارات التطبيقات التي تنتجها ويستخدم الشعار الجديد خطًا خاصًا وحروفًا كبيرة لخلق تمييز بصري بين الشركة الأم والتطبيق.

وصرّحت شركة "فيسبوك"، عبر بيان لها أنَّ "تغيير العلامة التجاريّة هذا يُعَدّ وسيلة لإيصال هيكل مُلكيّتنا بشكلٍ أَفضل إلى الأشخاص والشركات الذين يستخدمون خدماتنا".

(فيسبوك)

وتابع البيان: "يجب أن يعرف الناس الشركات التي تصنع المنتجات التي يستخدمونها، تشمل خدماتنا الرئيسية تطبيق، "فيسبوك" و"ماسينجر" و"إنستغرام" و"واتساب" و"أوكولوس" و"وورك بليس" وبورتل" و"كاليبرا"، وتشترك هذه التطبيقات والتقنيات في بنية تحتيّة مشتركة لسنوات، والفرق التي تعمل خلفها تعمل معًا بشكل متكرر".

وشرعت "فيسبوك" في حزيران/ يونيو في إضافة عبارة "من فيسبوك" إلى جميع تطبيقاتها. وخلال الأسابيع المقبلة، ستبدأ في استخدام العلامة التجارية الجديدة ضمن منتجاتها وموادها التسويقية، بما في ذلك موقع الشركة الجديد.