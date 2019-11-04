نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الإثنين، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية. الدرجة الممتازة (الجولة 11) هبوعيل ريشون لتسيون (4-0) أبناء اللد أبناء سخنين (1-1) هبوعيل بيتح تيكفا الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 8) مكابي رمات غان (0-0) شمشون كفر قاسم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 8) النادي الرياضي الطيرة (1-1) مكابي طمرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 9) هبوعيل البعينة (0-0) شباب كفر كنا شباب طمرة (0-3) أبناء مجد الكروم أبناء نحف (1-3) بيتار نهريا أبناء كابول (6-2) أبناء الجولان والجليل Advertisements الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 9) اتحاد أبناء باقة (0-1) مكابي نافيه شعنان أبناء الرينة (0-1) مكابي عرب النجيدات عيروني نيشر (3-3) اتحاد أبناء جت هبوعيل طيرات هكرمل (0-1) مكابي أم الفحم هبوعيل صندلة (2-5) هبوعيل بيت شان الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 9) شمشون تل أبيب (1-2) أبناء يافا هبوعيل هود هشارون (0-5) هبوعيل قلنسوة شباب الطيبة (7-0) عوتسماة حولون الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 9) عيروني كسيفة (2-2) مكابي كريات ملاخي شباب رهط (1-2) مكابي نتيفوت

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