"بن سلمان تلقى ضوءا أخضر من كوشنر لاعتقال خاشقجي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مجلة "ذي سبيكتيتور" بنسختها الأميركية، أمس الأحد، إن مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، منح "الضوء الأخضر" لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بـ"اعتقال" الصحافي الذي تعرض للاغتيال في قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، جمال خاشقجي.

وذكرت المجلة أن الكشف عن هذه المعلومة، جاء في إطار، اعتراض المخابرات الأميركية، لمكالمة بين كوشنر وبن سلمان، التي تجمعهما علاقة قوية، بحسب تقارير صحافية سابقة.

وأوضحت المجلة أنها حصلت على هذه المعلومة من قبل "مصدر" من أحد المخبرين السبعة من داخل المخابرات الأميركية، الذين قالوا إنهم على استعداد لكشف فضائح مرتبط بدونالد ترامب، في مساعدة للديمقراطيين في مسعاهم لعزل ترامب، وهو ملف توسع مؤخرا بعدما قيل إنه حاول الضغط على نظيره الأوكراني، للتحقيق في شبهات فساد، يُزعم أن منافسه القوي السابق، جو بايدن، ونجله، ارتكباها في أوكرانيا.

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وأشارت المجلة إلى أن المُخبر، زعم أن كوشنر أتاح لبن سلمان، في مكالمة هاتفية، اعتقال خاشقجي، قبل مقتل الأخير بطريقة وحشية في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي قدم خصيصا لارتكاب الجريمة.

بينما "أكد" مخبر آخر، للمجلة، أن المعلومات حقيقية، مضيفا أن المخبارات التركية "حصلت على اعتراض للمكالمة بين كوشنر وبن سلمان"، زاعما أن إردوغان، استخدم هذا التسجيل، كورقة ضغط على ترامب، لسحب القوات الأميركية من شاملي سورية، قُبيل الحملة العسكرية التي شنتها تركية على المنطقة الشهر الماضي.

فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هذه القصة محض "هراء زائف". ومع ذلك، وصل إلى المجلة، أن محققي لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يبحثون في الأمر.