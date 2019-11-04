بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مرسوماً يقضي بإقالة 11 "جنرال" من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.
ووفقاً للمرسوم، فقد تمت إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق.
وبحسب المرسوم الرئاسي، فإنه من ضمن الجنرالات النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه وفقاً للمرسوم نفسه، عين الرئيس الروسي عدداً من الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.
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