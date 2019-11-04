ملادينوف: الأمم المتحدة ستلعب دورًا لإنجاح انتخابات فلسطين

أعلن نيكولاي ملادينوف، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، الإثنين، أن الأمم المتحدة ستلعب دورًا مهمًا لضمان نجاح الجهود الرامية لعقد الانتخابات الفلسطينية.



جاء ذلك خلال زيارة قصيرة لملادينوف إلى قطاع غزة، الإثنين، حيث أشاد بالمساعي الرامية لعقد الانتخابات الفلسطينية.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، ضرورة تحقيق التوافق الوطني في الخطوات كافة لضمان النجاح وتحقيق الشفافية، وصولاً إلى تحقيق خارطة طريق عادلة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وبحسب بيان لحماس عقب الاجتماع الذي عقده إسماعيل هنيه مع ملادينوف، فقد بحث الطرفين كيفية إنجاح إجراء الانتخابات العامة والشاملة وصولًا إلى إنهاء كامل للانقسام الفلسطيني.

وأشار هنية إلى مواقف الفصائل الإيجابية وحرصها على إتمام هذه العملية، وتأكيدها ضرورة عقد اللقاء الوطني لترتيب إجراء الانتخابات وإنجاحها قبل الشروع في الإجراءات الفنية.

Advertisements

كان ميلادينوف وصل اليوم الإثنين غزة عبر معبر بيت حانون/"ايرز، وغادر عبر بعد انتهاء اللقاء.

وأمس الأحد، غادر وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، قطاع غزة، بعد انتهاء اجتماع مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية وسط أجواء إيجابية حول ترتيبات عقد الانتخابات الفلسطينية.

وأكد حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في تصريح مقتضب خلال مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع، أن "الأجواء إيجابية وهناك إمكانية لتذليل كل العقبات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي عزمه تحديد موعد للانتخابات.

وفور عودته إلى الأراضي الفلسطينية ترأس عباس اجتماعين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" تقرر على إثرهما تشكيل لجنتين لدراسة الانتخابات.

واجتمع الرئيس الفلسطيني مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وطلب منه التوجه إلى قطاع غزة وإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.