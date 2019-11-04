شهود بالبيت الأبيض يرفضون المثول أمام تحقيقات عزل ترامب

رفض محامٍ للبيت الأبيض، الإثنين، الإدلاء بشهادته في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيب ثلاثة شهود آخرين.



ورفض جون أيزنبرج، نائب مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، استدعاء للمثول أمام لجان مجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض التحقيق في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون لإجراء المرحلة العلنية من التحقيق.

وصرح ترامب، في وقت مبكر الإثنين، أنه يشعر بأنه "لا يوجد سبب" يدفع الشهود للإجابة عن أسئلة المحققين، خصوصاً حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق.

وكتب ترامب على تويتر: "ما قلته في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني واضح تماماً".

وأضاف: "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديمقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".

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وتردد أن أيزنبرج شارك في المكالمة بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو/تموز.





وذكرت صحيفة واشنطن بوست، الشهر الماضي، أن 4 من مسؤولي الأمن القومي على الأقل، أعربوا لإيزنبرج عن مخاوفهم حيال تعامل ترامب مع أوكرانيا قبل مكالمته مع الرئيس الأوكراني وبعدها مباشرة.

ويسعى المحققون للوصول إلى عدد أكبر من المسؤولين المطلعين على جهود ترامب، لممارسة ضغوط على أوكرانيا، للتحقيق في جو بايدن، معارضه السياسي ومنافسه في انتخابات الرئاسة 2020.

وكان من المقرر أن يَمثل روبرت بلير، مساعد الرئيس والمستشار الأول لرئيس الأركان بالإنابة، أمام المحققين صباحاً، لكنه لم يحضر.

ومن المقرر أن يَمثل مايكل إيليس، المحامي المساعد الأول لترامب، وبراين ماكورماك، المدير المساعد للميزانية في البيت الأبيض لشؤون الطاقة، أمام المحققين، لكن لا توجد مؤشرات إلى أنهما سيحضران.