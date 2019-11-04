حقوقي ليبي: اتفاقية السراج وإيطاليا باطلة دستوريا

قال عبد المنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن مذكرة الاتفاق بين رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي فايز السراج والسلطات الايطالية "باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها."



وأضاف "الحر"، في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن مذكرة الاتفاق اعتمدت على معاهدة الصداقة الايطالية الليبية؛ حيث نصت المذكرة في بنودها على المادة 19 من معاهدة الصداقة، في حين لم مذكرة الاتفاق بنود المادة.

في 2017 وقع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لليبيا مذكرة لتعديل اتفاقية الصداقة بين البلدين الصادرة عام 2008 لمعالجة ملف المهاجرين، إلا أن البرلمان الليبي رفض المذكرة، والتي تضمنت بعض البنود رآها البرلمان توطينا للمهاجرين في البلاد.

كما طالبت منظمات المجتمع المدني الإيطالية، في حينه، بإلغاء المذكرة إلا أن روما تتمسك بها، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.





وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، إن اتفاقية التعاون مع الطرف الليبي "أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل"، متابعا: "ولا يمكن رميها في البحر".



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بدوره اكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستعمل علي تحسين الاتفاقية مع ليبيا.

وفند "الحر" بنود تلك المادة (19)، مشيرا إلى أن البند الأول ينص علي: "يكثف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية بالخصوص، واتفاقيات التفاهم الفنية اللاحقة، من بينها على الخصوص ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبروتوكولات التعاون الموقعة في طرابلس في 29 ديسمبر/كانون الأول لعام 2007.

ولفت إلى أن البند الثاني ينص على "أن يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية تسند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة، وستتحمل الحكومة الإيطالية 50 % من التكاليف، بينما سوف يطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ 50 % الباقية، أخذاً في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين السلطات الليبية آنذاك والمفوضية الأوروبية.

والبند الثالث ينص على أن يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية وإقليمية، في بلدان مصدر الهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وانتقد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عدم ذكر بنود تلك المادة –عدا البند الثالث- في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية وضعت فقرة من المادة الأولى من مذكرة التفاهم بدلا عن البند الثاني من الاتفاقية.





واعتبر أن المذكرة تعد مخالفة لما نصت عليه اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، التي تعاملت مع الهجرة غير الشرعية بإلقاء المسؤولية سواء بمراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية على عاتق ايطاليا والاتحاد الأوروبي بنسبة 100‎%‎ باعتبارهم دولة المقصد.

وقال إن المذكرة ركزت على إعادة التنمية المكانية في مناطق الجنوب الليبي، معتبرا ذلك مخالفا لما نصت عليه اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية والتي نصت على إعادة التنمية المكانية للدول المصدرة للهجرة وهنا يقصد بها الدول الإفريقية، مشيرا إلي أن ذلك يعني تجميع المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي بدلا من إعادتهم لبلدانهم.