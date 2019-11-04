واشنطن: عقوبات إيران تمنع تمويل مستشاري خامنئي السريين

قالت الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران ستسهم في حرمان طهران من تمويل شبكة المستشارين السريين للمرشد علي خامنئي، الداعمين للإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وأكدت مورجان أورتيجاس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن مكتب المرشد الإيراني مستمر في تصدير سياسة تقويض الاستقرار العالمي.



وفي وقت سابق اليوم، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن التصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.

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والشخصيات التي شملتها العقوبات هي: سيد مجتبى حسيني خامنئي نجل المرشد الأعلى، ومحمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، وحسين دهقان وزير الدفاع السابق، ومحمد محمدي قلبايقاني رئيس مكتب المرشد الأعلى، وغلام علي حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني السابق، ووحيد حقانيان قائد الحرس الخاص للمرشد الأعلى.

كما شملت أيضاً إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وعلي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية الدولية.

أما الكيان المستهدف بالعقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ومطلع الشهر الجاري، أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط، بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولاً من شراء الخام الإيراني.