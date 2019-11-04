شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح الكاتب التركي أحمد ألتان وإبقائه قيد الرقابة القضائية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)
أصدرت محكمة تركية اليوم (الإثنين) حكماً بالسجن عشر سنوات بحق الصحافي والكاتب التركي أحمد ألتان، لكنها أمرت بإطلاق سراحه على أن يبقى تحت رقابة قضائية، وذلك في ختام محاكمة أعقبت إلغاء حكم سابق قضى بسجنه مدى الحياة.
ونقلت وكالة انباء الأناضول الحكومية أن المحكمة نفسها أمرت بوضع الصحافية والكاتبة نظلة ايليتشاك أيضاً تحت رقابة قضائية، بعد أن كان صدر حكم بالسجن المؤبد بحقها لعلاقة مفترضة لها بالمحاولة الإنقلابية التي حصلت في تركيا عام 2016.
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