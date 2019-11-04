شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيداً لتعديل وزاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عمّان) قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها اليوم (الإثنين) تمهيداً لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة. ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.



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