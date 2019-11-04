شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على مساعدي المرشد الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الاثنين) إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص، هم تسعة من مساعدي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذين يحتلون مناصب أساسية في إيران، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في بيان «هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها».
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