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عقوبات أمريكية على مساعدي المرشد الإيراني

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الاثنين) إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص، هم تسعة من مساعدي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، الذين يحتلون مناصب أساسية في إيران، بالإضافة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في بيان «هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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