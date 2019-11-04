شكرا لقرائتكم أميركا تعاقب ابن خامنئي ومستشاري المرشد ومرافقيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية، فرضت عقوبات على مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الإيراني، علي خامنئي، ويعد أهم شخصية في إدارة بيت المرشد، وذلك ضمن كيان و9 أشخاص، وبالتزامن مع الذكرى 40 لاحتجاز العاملين في السفارة الأميركية في طهران رهائن عام 1979.

كما أعلنت الوزارة الأميركية، عن عقوبات على رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية، ورئيسها محمد باقري، وهو من ضباط الحرس الثوري القدامى.

وشملت العقوبات، وحيد حقانيان المرافق الخاص للمرشد الإيراني خامنئي، وغلام علي حداد عادل رئيس مجمع اللغة الفارسية ووالد زوجة مجتبى خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، في بيان، إن "هذا الإجراء يحدّ أكثر فأكثر من قدرة المرشد الأعلى على تنفيذ سياسة الإرهاب والقمع التي ينتهجها".

وعاقبت الخزانة الأميركية أيضا رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين لخلافة خامنئي، وكان عضوا باللجنة الرباعية المشكلة عام 1988 والتي تورطت في إصدار أحكام الإعدام بحق 5000 من السجناء السياسيين آنذاك.

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إبراهيم رئيسي

محمد محمدي كلبايكاني

وشملت العقوبات مدير مكتب خامنئي محمد محمدي كلبايكاني، وهو شخصية تلعب دورا مهما من خلف الكواليس في إيران.

وامتدت العقوبات الأميركية إلى مستشار خامنئي في الشؤون الدولية والسياسة الخارجية علي أكبر ولايتي، وكان يشغل منصب وزير خارجية إيران في حقبة الثمانينيات، وهي الفترة التي كان فيها المرشد الحالي رئيسا للجمهورية.

وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان

غلام علي رشيد

ومن الأشخاص الذين عاقبتهم واشنطن، الاثنين، حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق ومستشار خامنئي للصناعات الدفاعية، وغلام علي رشيد رئيس مقر خاتم الأنبياء، وهو العصب الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، الذي يضم ما يزيد على 5000 شركة تعمل في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية.

علي أكبر ولايتي

وكانت الولايات المتحدة وسّعت عقوباتها على إيران، الأسبوع الماضي، من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة الماضية، إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.