شكرا لقرائتكم البعثة الأممية في بغداد: يروعنا استمرار سفك الدماء بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البعثة الأممية في بغداد إن إحباط الشعب العراقي لا ينبغي الاستهانة به أو قراءته بشكل خاطئ معبرة عن تروعها من استمرار سفك الدماء في العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية في بغداد: يروعنا استمرار سفك الدماء بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.