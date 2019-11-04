اعتبرت ​الرئاسة التركية​ أن "عدم ذكر ​وزارة الخارجية الأميركية​ في تقريرها حول ​الإرهاب​ اسم تنظيم وحدات حمابة الشعب الكردية YPG الإرهابي ومنظمة كولن الإرهابية التي نفذت محاولة انقلاب 15 تموز هو أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً لنهج ازدواجية المعايير".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة تركيا: عدم ذكر خارجية أميركا لتنظيم YPG في تقريرها حول الإرهاب يدل على نهج ازدواجية المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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