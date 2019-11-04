قائد عسكري ايراني: شعار الموت لاميركا يعني الموت للارهاب الاقتصادي

اعتبر مساعد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الشؤون العملانية العميد سالار آبنوش أن "شعار الموت ل​اميركا​ بمثابة الموت للارهاب الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "شعار الموت لاميركا يعني الموت للشر والتمييز العنصري واستغلال النساء واذلال البشرية وسرقة العقول وكذلك الموت للارهاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي". ولفت إلى ان "هذا اليوم يعد من أيام الله لأنه يوم مقارعة الاستكبار كما إنّ هذا الشعار يعد من الاذكار المقدسة"، مشيراً إلى ان "شعار الموت لاميركا يعني الموت للثقة بالشيطان الاكبر"، منوها الى إنه "حين يرفع شعار الموت لاميركا فإنه يعد رفضاً لجميع السيئات كما إنّه يعني ​الحياة​ للثورة وقائدها وقدراتها".

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