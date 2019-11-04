"أرامكو" تطرح أسهما مجانية لمواطنين سعوديين

أكدت شركة "أرامكو" السعودية أن "هناك نظام حوافز للأفراد المشاركين في الاكتتاب العام، حيث يحق للمواطنين السعوديين الحصول على أسهم مجانية".
ويشمل نظام الحوافز إمكانية حصول السعودية المطلقة على أسهم في الشركة، كما ينطبق الأمر على الأرملة التي لها أولاد قُصّر سعوديون.
ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال 180 يوما من بدء تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية، الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100.
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