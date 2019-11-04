قوات الأمن العراقية: فرقنا مجموعة من المتظاهرين هاجمت منطقة الصالحية

أكّد ​الجيش العراقي​ أن "​قوات الأمن​ فرقت مجموعة من المتظاهرين هاجمت منطقة ​الصالحية​ وحاولت التوجه إلى ​وزارة العدل​ في ​بغداد​".

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