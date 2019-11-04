الحكومة الإيرانية: أميركا وإسرائيل تحاولان استغلال الاحتجاجات في الشرق الأوسط

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ال​إيران​ية، على ربيعي، أن "​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ تحاولان استغلال ​الاحتجاجات​ في دول ​الشرق الأوسط​ لتحقيق مصالحهما"، مشيراً إلى أن "المعطيات الاستخبارية تدل على أن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية الأخرى تحاول استغلال موجة الاحتجاجات لصالحها وتسعى لتقديم معلومات كاذبة للشعب".

ولفت إلى ان "المتظاهرين في ​العراق​ يطالبون بإصلاحات اقتصادية والحكومة في ​بغداد​ تتجاوب مع ذلك كما ينبغي"، مشيراً إلى "الأهمية البالغة للوضع في العراق بالنسبة لإيران، نظرا لما يربط بين البلدين من أواصر تاريخية وثقافية".