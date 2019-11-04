جعفري: اثبتنا اننا يمكننا مواجهة اكبر القوى اعتمادا على القدرات الداخلية

أكد القائد السابق لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ محمد علي جعفري أن "​ايران​ اثبتت انها يمكنها مواجهة اكبر القوى اعتمادا على القدرات الداخلية"، مشيراً إلى ان "معنى الثورة الاسلامية هو حركة المجتمع بشكل تدريجي نحو الاهداف الاسلامية والثورية وإن الشعب الايراني يفخر انه طبق هذا التعريف طيلة الاربعين عاما الماضي، حيث أصبح لا ل​اميركا​ ولا للظلم من المبادئ المؤكدة للثورة الاسلامية".

وأشار الى "اقتحام وكر ​التجسس​ الاميركي"، قائلا "ان احد مبادئ الثورة الاسلامية يتمثل في مواجهة الظلم ضد الشعوب المضطهدة ومقارعة الاستكبار، فلم يكن ممكنا ان تستمر الثورة فيما يستمر الوكر التجسسي بنشاطاته"، لافتاً إلى "إننا نشعر اليوم بضرورة حركات ذاتية كاقتحام وكر التجسس، ورغم انه لم يعد للوكر التجسسي من وجود، الا ان الجواسيس والعملاء والليبراليين مازالوا موجودين، وان طردهم من دائرة النظام، هو واجب على الطلبة الثوريين".