مسؤول ايراني: أميركا اخفقت في بلوغ اهدافها ومآربها عبر الحظر

لفت رئيس مكتب الرئاسة ال​ايران​ية ​محمود واعظي​ إلى أن "​أميركا​ ورغم تكرار مزاعمها وفرض الحظر الجديد بمختلف انواعه ضد ايران لكنها وصلت الى طريق مسدود"، مشيراً إلى ان "​واشنطن​ ليس لديها اي امل بتحقيق اهدافها ومآربها عبر هذا الحظر"، مضيفاً "خروج ​اميركا​ من ​الاتفاق النووي​ وفرض الحظر الاقتصادي من جديد على ايران تم في مثل هذا اليوم العام الماضي".

واكد ان "الجميع أدرك بأننا قادرون على حل مشاكلنا داخليًا وأن الأعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم وخططهم ضد الشعب الإيراني"، منوهاً بـ"جهود ​الحكومة​ الهادفة الى ترسيخ التنمية الشاملة في البلاد"، قائلا "نحن نستطيع من خلال التكاتف والتآزر فيما بيننا وانطلاقا من طاقاتنا الوطنية ان نتغلب على المشاكل ونمضي قدما نحو تطوير جميع المحافظات الايرانية".