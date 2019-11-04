وليد أبو سليمان للنشرة: تعميم مصرف لبنان يعمل على زيادة الاحتياط

علق الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" على التعميم الصادر عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ والذي طلب خلاله من ​المصارف​ السماح للمساهمين بضخ سيولة بنسبة تصل الى 20 بالمئة من رأسمالها الحالي، قائلا "يعمل على زيادة رساميل المصارف بطريقة ان يكون لديهم من الاحتياط كافي من اجل مواجهة هذه الازمة".

ولفت إلى أن "الجميع يعلم أن مصرف لبنان والمصارف في عين العاصفة لان المودعين يفقدون الثقة ب​الاقتصاد​ ككل وبالتالي اول قطاع يتأثر هو ​القطاع المصرفي​ حيث أن هناك زيادة في وتيرة السحوبات ونوع من تخلف أو تعثر عن سداد ​القروض​ أي في ظل الظروف الصعبة هناك قروض لن تتمكن المصارف من استردادها لذلك طلب منها الملاءة بحيث تصل إلى 20 في المئة".

وأوضح أن "هذا القرار يعمل على زيادة الاحتياط ويعمل على توجيه رسالة للمودعين والعملاء ان المصارف تأخذ احتياطاتها اللازمة لتمتين الثقة وترميم الثقة معهم".