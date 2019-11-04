أكدت مصادر مطلعة على مسار ​الاتصالات​ الحكومية لقناة الـ"LBC" أن "​الأخبار​ التي تروج عن أن رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الأخبار التي تروج عن أن الحريري وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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