النشرة: اشكال في ساحة الاعتصام بصور والقوى الامنية تعتقل اثنين لبعض الوقت

افاد مراسل "​الخليج 365​" عن "إشكال وقع بين شخصين في خيمة ساحة العلم في صور بين "ع ، ابو ص." فلسطيني الجنسية واللبناني "ح .ح" من شباب الحراك حيث طلب الأخير منه بمغادرة الساحة لافتعاله المشاكل، ما ادى لوقوع شجار بين الاثنين وعلى الفور سارعت ​القوى الأمنية​ و​الجيش​ بتوقيف الفلسطيني وشقيق "ح. ح."، "ا. ح". وبعد التحقيق معهما افرجت القوى الأمنية عن الشخصين.

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