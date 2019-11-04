أسود: لن أعطي ثقتي... لمن تآمر علينا وقطع الطرقات وشتم المواطنين

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنني لن أعطي ثقتي"، مضيفًا: "لمن تأمر علينا و​قطع الطرقات​ وشتم المواطنين ونهب وسرق مالنا وهجرنا وتعامل مع الغرباء ضد أبناء الوطن. ولمن لا يزال على سيرته و مساره امين".

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