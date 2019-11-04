مصادر بعبدا لـ LBC: مقربين من الرئيس عون التقوا ممثلين عن الحراك ومطالبهم لم تكن واضحة

أكدت مصادر ​بعبدا​ لقناة "LBC" أن "مقربين من ​الرئيس ميشال عون​ التقوا ​ممثلين​ من ​الحراك الشعبي​ والمطالب التي سمعوها من الحراك لم تكن واضحة وموحدة".

ولفتت المصادر الى ان "الشخصية التي ستكلف لتشكيل الحكومة ستكون مؤشرا لصيغة الحكومة العتيدة"، مشيرةً الى ان "الدستور لا ينص على مهلة محددة لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية".