أكدت مصادر بعبدا لقناة "LBC" أن "مقربين من الرئيس ميشال عون التقوا ممثلين من الحراك الشعبي والمطالب التي سمعوها من الحراك لم تكن واضحة وموحدة".
ولفتت المصادر الى ان "الشخصية التي ستكلف لتشكيل الحكومة ستكون مؤشرا لصيغة الحكومة العتيدة"، مشيرةً الى ان "الدستور لا ينص على مهلة محددة لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: مقربين من الرئيس عون التقوا ممثلين عن الحراك ومطالبهم لم تكن واضحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.