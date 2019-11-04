مصادر LBC: الرئيس عون أول من سيتبلغ بنتائج لقاء الحريري - باسيل

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أول من سيتبلّغ بنتائج لقاء رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ – رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ وحتى ​الساعة​ لم ترشح اي معلومات من ​القصر الجمهوري​ لها علاقة باللقاء".

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