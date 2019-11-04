واكيم: كفى مراوغة وإدارة الظهر للشعب ومطالبه

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كفى مراوغةً، كفى إدارة الظهر للشعب ومطالبه. كفى تمادياً في خرق ​الدستور​ الواضح: استشارات/تكليف/استشارات/تأليف/ثقة. التكليف قبل التأليف وما يجري يدل ان ​السلطة​ الحاكمة ما زالت تعيش في عصر الانحطاط. كل هذا ارضاءً للفتنة المتنقلة ​جبران باسيل​ برعاية رئاسية مقاومتية. كفى ​لبنان​ في خطر".

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