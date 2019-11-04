البزري: هناك إنفصام كامل بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين والمواطنين

إعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ أن هناك إنفصام كامل بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين المواطنين، فبينما يتنافس السياسيون على تحسين الشروط والمقاعد والحصص، يعمل المواطنون جاهدين من خلال حراكهم في الساحات من أجل تأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وبناء دولتهم التي يفخرون بها ويطمئنون إلى مؤسساتها.

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