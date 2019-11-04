النشرة: إخماد حريق دواليب ونفايات في البورة في شارع الرياض الصلح بصيدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بأن "عناصر إطفاء صيدا أخمدوا حريق دواليب و​نفايات​ في البورة الملاصقة لمكتب بريد صيدا "​ليبان بوست​" في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا".

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